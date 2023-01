OM : Tudor reçoit une excellente nouvelle pour Clauss

Hugo Chirossel

Très utilisé par Igor Tudor depuis le début de la saison, Jonathan Clauss a inquiété son entraîneur lundi soir sur la pelouse de Montpellier (1-2). Sorti sur blessure en se tenant l’adducteur lors de la première période, on craignait le pire pour l’international français. Mais les dernières nouvelles sont rassurantes, et il pourrait reprendre du service dès la semaine prochaine.

Contraint de céder sa place dès la 24e minute de jeu lundi soir face à Montpellier (1-2), l’inquiétude était grande concernant Jonathan Clauss. Le piston de l’OM a quitté la pelouse de la Mosson en boitant, aidé par les médecins du club. Une image qui n’était pas très rassurante, pour un des joueurs les plus utilisés par Igor Tudor cette saison.

Nouvelles rassurantes pour Clauss

L’international français a manqué une seule rencontre, face à l’AC Ajaccio le 8 octobre dernier. Mais les nouvelles étaient rassurantes mardi, RMC indiquait qu’il s’agissait d’une élongation au niveau des adducteurs et non d’une déchirure. De nouveaux tests devraient être effectués dans les prochains jours pour connaitre plus précisément la durée de son indisponibilité.

Retour dès la semaine prochaine ?