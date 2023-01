OM : Le verdict tombe pour Jonathan Clauss

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aligné par Igor Tudor ce mardi, Jonathan Clauss a connu une grosse frayeur contre Montpellier (2-1). Touché aux adducteurs, le piston droit de l’OM a été contraint de laisser sa place à Issa Kaboré dès la 24e minute. Après avoir effectué une IRM au lendemain de cette blessure, l’international français est fixé sur son état.

Touché aux ischio-jambiers, Jonathan Clauss a été contraint de céder sa place dès la 24e minute contre Montpellier (2-1), un gros coup dur pour l’OM puisque l’international français apparaît comme un titulaire indiscutable aux yeux d’Igor Tudor. « Ça a l’air d’aller », lançait le numéro 7 de l’OM après sa sortie, une tendance qui semble se confirmer.

Clauss souffre d’une élongation

Ce mardi, Jonathan Clauss a effectué une IRM, et les résultats sont rassurants. Le joueur souffre d’une élongation au niveau des adducteurs et non d’une déchirure selon les informations de RMC . De nouveaux tests seront réalisés d’ici 48 à 72 heures pour déterminer avec plus de précisions le degré de gravité de la blessure et la durée d’indisponibilité du piston droit.



« Il a dit que ce n’était pas trop grave »