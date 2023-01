 OM : Clauss s’est blessé, Tudor appelle au calme

Thomas Bourseau

Touché aux adducteurs, Jonathan Clauss n’a eu d’autre choix que de laisser ses coéquipiers en pleine bataille sur la pelouse de Montpellier ce lundi (2-1). Après la victoire de l’OM, Jordan Veretout et Igor Tudor se sont confiés sur la blessure et surtout, le retour de Clauss.

Alors qu’il était en jambes à son poste de piston droit qu’il affectionne tout particulièrement, Jonathan Clauss a dû céder sa place dès la 25ème minute de jeu ce lundi soir lors du déplacement de l’OM du côté de Montpellier. La cause ? Une blessure à l’adducteur qui l’a empêché de poursuivre. Mais faut-il s’inquiéter de cette blessure et pourrait-elle éloigner l’international français des terrains pendant un long moment ?

Veretout et Tudor se livrent sur la blessure de Clauss

Invité à s’exprimer sur la blessure de son coéquipier à l’OM dans la foulée de la victoire phocéenne face à Montpellier, Jordan Veretout n’a pas manqué de glisser un mot à Jonathan Clauss au micro de Prime Video Sport ce lundi soir. « Des nouvelles de Clauss pour sa blessure ? Non, pas du tout, pas encore. C’est dommage parce que Jo (ndlr Clauss) apporte tant offensivement que défensivement avec nous. C’est un très grand joueur et on espère qu’il va se remettre le plus rapidement possible ». Qu’en pense Igor Tudor ? Interrogé par le journaliste David Astorga sur la sortie forcée de Jonathan Clauss, l’entraîneur de l’OM a fait passer le message suivant. « Clauss ? On verra, il a dit que ce n’était pas trop grave. Il a été fantastique lors des 20 premières minutes. Il est pétri de qualités, quand on attaque il fait tellement de différences. S’il sera là pour le prochain match, je ne sais pas je ne suis pas docteur ».

Plus de peur que de mal pour Clauss ?

D’après les informations récoltées par David Astorga auprès de Jean-Baptiste Grisoli, médecin de l’OM, l’adducteur de Jonathan Clauss s’est un peu contracté, mais plus de peur que de mal. À première vue, Clauss pourrait assez rapidement être opérationnel. Affaire à suivre.