OM : Payet fait son grand retour, Tudor s’enflamme

Cantonné au banc de touche en première partie de saison, Dimitri Payet a fait son retour dans le onze de départ de l’OM contre Toulouse. Buteur, le capitaine marseillais a délivré une belle prestation, lui qui profite de la blessure d’Amine Harit. Après la rencontre, Igor Tudor n’a pas caché sa satisfaction.

Meilleur joueur de l’OM la saison dernière, Dimitri Payet vit un début d’exercice beaucoup plus compliqué. Remplaçant presque systématiquement, le Réunionnais n’a pas les faveurs d’Igor Tudor. Cependant, la blessure d’Amine Harit devrait redistribuer les cartes pour la deuxième partie de saison de l’OM.

« Mon temps de jeu n’est pas celui que j’espérais »

Interrogé par La Provence sur ses débuts avec Igor Tudor, Payet est honnête. « Mon temps de jeu n’est pas celui que j’espérais. C’est plus compliqué pour moi. Est-ce j’aurais plus de temps de jeu ? Je n’ai pas la réponse. C’est le coach qui décidera si je dois avoir plus de temps de jeu ou pas. Moi, je travaille au quotidien pour pouvoir répondre présent quand on fait appel à moi », reconnaît le capitaine de l’OM.

Payet, Tudor... L'OM rend un vibrant hommage à Pelé https://t.co/6eUF2vpi0L pic.twitter.com/eCSdJYdMuP — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

Tudor conquis par Payet et son trio