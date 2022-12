OM : Igor Tudor réclame une révolution totalement inattendue

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse avant le retour à la compétition de l'OM jeudi contre Toulouse au Vélodrome, Igor Tudor a été interrogé sur différents sujets, notamment sa vision de l'arbitrages et des éventuels changements à faire dans le football. Et le technicien croate fait certaines propositions afin de révolutionner le foot.

Ce mercredi, Igor Tudor s'est présenté en conférence de presse pour la première fois depuis la Coupe du monde qui a engendré une longue trêve. D'ailleurs, l'entraîneur de l'OM semble avoir été inspiré par le Mondial au Qatar, notamment ce qui concerne l'arbitrage et propose certains changements dans le football.

Tudor veut «deux périodes de 30 minutes de temps de jeu effectif»

« Je suis toujours favorable à améliorations dans le football. Les changements arrivent toujours tardivement. S'il pouvait y avoir deux périodes de 30 minutes de temps de jeu effectif… », lance ainsi l'entraîneur de l'OM alors que la FIFA avait décidé de faire de rallonger les arrêts jeu durant la Coupe du monde, justement dans le but d'avoir le plus de temps de jeu effectif possible. Ainsi, plutôt que des périodes de 45 minutes de temps jeu absolu, Igor Tudor préfèrerait avoir 30 minutes de temps jeu effectif. Et ce n'est pas tout.

«J'aimerais voir plus le VAR»