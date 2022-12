OM : Clashé par une légende du club, Payet lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Alors que Dimitri Payet a inscrit son centième but en Ligue 1 lors de la défaite face à Ajaccio (1-2) le 8 octobre dernier, Eric Di Meco estimait que le Réunionnais n’était pas une légende de l’OM. Invité à répondre aux propos de l’ancien défenseur marseillais, le meneur de jeu âgé de 35 ans n’a pas souhaité polémiquer à ce sujet, mais a tout de même avoué qu’il lui restait une chose à accomplir à Marseille.

Le 8 octobre dernier, Dimitri Payet est un peu plus entré dans l’histoire du championnat de France. Face à Ajaccio, le capitaine de l’Olympique de Marseille a inscrit le centième but de sa carrière en Ligue 1. De quoi entretenir les débats sur sa place dans l'histoire du club. Eric Di Meco estimait que le Réunionnais n’était pas une légende de l’OM.

Mercato - OM : Ça se confirme pour l'avenir de Bamba Dieng https://t.co/tMxeiI2vcF pic.twitter.com/040H7kvpkb — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

« Comment on peut dire que c’est une légende de l’OM ? »

« Comment tu peux dire que Payet est une légende de l’OM ? On espère qu’il gagnera quelque chose à la fin de la saison mais comment on peut dire qu’un mec qui n’a rien gagné sous ce maillot et qui a mis la moitié de ses buts à Nantes, ASSE et le LOSC, comment on peut dire que c’est une légende de l’OM ? », avait notamment lâché l’ancien latéral de l’OM sur RMC . Interrogé à ce sujet dans un entretien accordé à La Provence , Dimitri Payet affirme de pas faire attention à ces propos. Il a tout de même rejoint Eric Di Meco sur un point : il lui manque un trophée à Marseille.

« Laisser une trace plus importante avec un trophée à la clé »