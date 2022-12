OM : La mise au point de Tudor sur Dimitri Payet

Hugo Chirossel

Capitaine de l’OM et titulaire indiscutable l’année passée, Dimitri Payet vit une saison plus compliquée. Le Réunionnais a été très peu utilisé par Igor Tudor depuis la reprise du championnat. Mais avec le départ de Luis Suarez, la blessure d’Amine Harit et Gerson en instance de départ, Igor Tudor a annoncé que le meneur de jeu âgé de 35 ans jouerait jeudi contre Toulouse.

Dimitri Payet a changé de statut cette saison. Proche de Jorge Sampaoli, il bénéficiait de la confiance de l’Argentin. Une situation différente depuis l’arrivée d’Igor Tudor, qui l’a le plus souvent utilisé en sortie de banc, voir pas du tout.

Un temps de jeu réduit

Dans une interview accordée à La Provence ce mercredi, Dimitri Payet a avoué qu’il avait l’ambition de plus jouer, sans pour autant remettre en question les choix de son entraîneur. En tout cas, il va avoir l’opportunité de se montrer jeudi face à Toulouse pour la reprise de l’OM après la trêve internationale.

« Demain il va jouer »