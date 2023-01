OM : L’énorme coup de gueule de Matteo Guendouzi

Hugo Chirossel

L’Olympique de Marseille a décroché son ticket pour les 16es de finale de la Coupe de France. Opposés à Hyères, qui évolue en National 2, ce samedi au stade Francis Turcan de Martigues, les hommes d’Igor Tudor se sont imposés par deux buts d’écart (2-0), après des réalisations d’Alexis Sanchez et Bamba Dieng. Mais le match aurait pu prendre une autre tournure, à la suite de l’expulsion d’Eric Bailly dès la 15e minute de jeu, pour un geste très dangereux sur Moussa N'Diaye. Malgré le résultat positif pour l’OM, Matteo Guendouzi n’a pas du tout apprécié la performance collective de son équipe.

« On n'est pas content de nous même parce que aujourd’hui on n’a pas fait une bonne performance »

« L’objectif est accompli aujourd’hui, on voulait passer pour le tour suivant, chose qui est faite. Mais on n'est pas content de nous même parce qu'aujourd’hui on n’a pas fait une bonne performance. On est loin de ce qu’on peut produire d’habitude, donc certes il y a la qualification, c’est bien par rapport à ça, mais il y a encore beaucoup de choses à travailler parce que aujourd’hui on n’a pas fait une belle performance. C’est sûr qu’on s’est compliqué les choses avec le carton rouge dès le début du match, mais même avec ça on aurait pu beaucoup mieux faire quand même », a confié l’international français au micro de beIN SPORTS après la rencontre.

« Il a dit les choses, ça restera dans le vestiaire »