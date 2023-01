OM : Dézingué par Tudor, il risque gros après son craquage

Guillaume de Saint Sauveur

En déplacement avec l’OM sur la pelouse de Montpellier lundi soir en championnat, Nuno Tavares avait ouvert le score au retour des vestiaires avant de se rendre coupable d’un très mauvais geste qui lui a valu une expulsion. Repris de volée par Igor Tudor, le latéral gauche portugais risque gros…

Lundi soir, l’OM a ramené un précieux succès de Montpellier (2-1) qui lui permet de rester plus que jamais dans la course au podium, à quatre points du RC Lens et huit points du leader, le PSG. Nuno Tavares s’est illustré au cours de cette rencontre, mais autant positivement que négativement… Auteur d’un l’ouverture du score au retour des vestiaires (47e), le latéral gauche portugais prêté cette saison sans option d'achat par Arsenal a ensuite totalement craqué.

▶️ Mercato - OM : Pablo Longoria veut boucler deux recrutements 👇 pic.twitter.com/XJZrkROZNH — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

Tavares expulsé, Tudor l’allume devant la presse

En effet, Nuno Tavares a assené un coup de pied à Arnaud Souquet qui lui a donc valu une expulsion logique à la 87e minute, et son geste n’a absolument pas été du goût de l’entraîneur de l’OM, Igor Tudor : « Il a perdu la tête. Il prendra une belle amende. Ce sont des choses qui peuvent arriver bien sûr. Son match était bon. Ça va nous manquer et ça lui servira de leçon pour l’avenir », a indiqué Tudor en conférence de presse après la rencontre, se montrant passablement agacé de l’attitude de Tavares qui devrait pénaliser l’OM pour les rencontres à venir.

Il risque gros