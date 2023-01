Mercato - OM : Longoria va boucler un gros transfert, les détails sont révélés

Hugo Chirossel

Avec la blessure d’Amine Harit et le départ de Gerson, l’OM est à la recherche d’éléments offensifs. Dans cette optique, Pablo Longoria serait proche de boucler le transfert de Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame. L’international ukrainien était déjà pisté l’été dernier et devrait débarquer contre 10M€, plus 3M€ de bonus.

Ça bouge du côté de l’Olympique de Marseille. Il y a quelques jours, les Marseillais ont trouvé un accord avec Flamengo pour le retour de Gerson. Une opération qui va rapporter près de 20M€ bonus compris à l’OM, comme indiqué par le10sport.com . Mais avec le départ du milieu de terrain brésilien ajouté à la blessure d’Amine Harit, qui sera absent jusqu’à la fin de la saison, c’est dans le sens des arrivées que des mouvements sont attendus. Dans cette optique, Pablo Longoria aurait trouvé un premier renfort pour Igor Tudor.

10M€ plus 3M€ de bonus

En effet, l’OM serait proche de trouver un accord avec l’Atalanta Bergame pour le transfert de Ruslan Malinovskyi. L’international ukrainien âgé de 29 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024, était déjà dans le viseur des Marseillais l’été dernier, mais ils n’avaient pas réussi à s’entendre avec le club bergamasque. TMW indique que l’indemnité de ce transfert devrait s’élever à 10M€. En revanche, d’après les informations de La Provence , l’OM devrait bien dépenser ce montant pour s’attacher les services de Ruslan Malinovskyi, avec tout de même 3M€ de bonus.

Officialisation la semaine prochaine ?