Mercato - OM : Le vestiaire de Tudor interpelle Longoria dans ce dossier brûlant

Troisième dans la hiérarchie des gardiens de but derrière Pau Lopez et Ruben Blanco, Simon Ngapandouetnbu devrait être prêté lors de ce mercato hivernal pour enchaîner les minutes de jeu et s'aguerrir. Le gardien camerounais serait notamment dans le viseur de Valenciennes. Mais selon Pau Lopez, il devrait gravir les échelons jusqu'à s'installer à un poste de titulaire à l'OM.

« Avec le club, on est en train d'essayer de trouver une solution pour que Simon puisse être prêté en Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison, afin qu'il s'aguerrisse et s'inscrive ensuite dans la durée à l'OM ». Agent de Simon Ngapandouetnbu, Franck Belhassen avait annoncé la couleur.

Simon Ngapandouetnbu prêté à Valenciennes ?

A en croire Mohamed Toubache-Ter, Ngapandouetnbu serait dans le viseur de Valenciennes. Une manière pour lui d'enchaîner les rencontres et de continuer sa progression. Selon Pau Lopez, le jeune portier a toutes les qualités pour s'installer, un jour à l'OM.

« Il sera le futur gardien de l'OM car il a tout pour ça »