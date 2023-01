Snobé par le PSG, son transfert s’emballe totalement

Pierrick Levallet

Souhaitant quitter l'Atlético de Madrid, João Félix sait d'ores et déjà qu'il ne rebondira pas au PSG. Mais le Portugais semble prendre la direction de la Premier League. Chelsea toucherait au but dans ce dossier, les Blues ayant déjà un accord de principe avec le joueur de 23 ans. Les négociations avec l'Atlético de Madrid, elles, avanceraient également dans le bon sens.

En plein calvaire à l’Atlético de Madrid, João Félix voudrait se trouver un nouveau club. Le Portugais a longtemps été annoncé au PSG, mais l’attaquant de 23 ans ne rebondira pas dans la capitale. Le10Sport.com est en mesure d’affirmer que João Félix n’a pas le profil que Luis Campos et Christophe Galtier recherchent. Néanmoins, le joueur de l’Atlético de Madrid se rapprocherait de plus en plus d’un autre club.

Accord verbal trouvé entre Chelsea et Joao Félix

The Athletic annonce qu’un accord verbal aurait déjà été trouvé entre Chelsea et João Félix. Le Portugais accepterait de rejoindre les Blues sous la forme d’un prêt payant, qui devrait avoisiner les 11M€. Les négociations avec l’Atlético de Madrid, elles, avanceraient également à un rythme élevé.

El Chelsea quiere cerrar el tema João cuanto antes. Los clubes están negociando intensamente. Fuentes involucradas me dicen que el acuerdo total está cerca. En principio es una cesión simple hasta junio. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 9, 2023

Chelsea touche au but avec l’Atlético de Madrid