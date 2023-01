EXCLU : Coup de tonnerre, João Félix connaît son nouveau club

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En raison de sa situation sportive à l’Atletico de Madrid où le courant ne semble plus passer avec Diego Simeone, João Félix veut plier bagage. Le PSG ne sera pas sa prochaine destination comme le10sport.com vous l’affirmait en novembre, et même son de cloche pour Arsenal et Manchester United puisque Chelsea est sur le point de boucler son prêt avec option d’achat.

João Félix ne veut pas poursuivre à l’Atletico de Madrid malgré son contrat courant jusqu’en juin 2026 et c’est le PDG des Colchoneros en personne, à savoir Miguel Angel Gil Marin qui l’a affirmé ces dernières semaines. Le nom de João Félix a été lié au PSG courant décembre pendant le Mondial au Qatar, mais le10sport.com vous révélait le 14 décembre que ces rumeurs étaient bidons en raison du refus de l’entraîneur Christophe Galtier et du conseiller football Luis Campos d’accueillir João Félix au PSG.

Une finale initialement prévue entre Arsenal et Manchester United

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité le 24 décembre dernier, il y avait une finale entre Arsenal et Manchester United pour la signature de João Félix dont l’avenir à l’Atletico de Madrid s’écrit en pointillés. Cependant, nous sommes en mesure de vous affirmer ce lundi que ni les Gunners ni les Red Devils n’ont dégainé une offre finale ou du moins financièrement parlant suffisante pour convaincre l’Atletico de Madrid de prêter avec option d’achat, comme le club rojiblanco le souhaitait, l’international portugais à l’un des deux cadors du football anglais.

Arsenal et Manchester United étaient en pôle pour Joâo Félix. L’un de ces clubs n’avait qu’à conclure le deal avec l’Atletico. Mais aucun n’a franchi le pas, se laissant « du temps ». Chelsea est arrivé et boucle le dossier en mode éclair ⚡️ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 9, 2023

Chelsea va rafler la mise en bouclant le prêt avec option d’achat de João Félix