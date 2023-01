Mercato - ASSE : Le gros aveu de Laurent Batlles sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet été, Laurent Batlles est déjà sur la sellette. Son club, l'ASSE, est lanterne rouge de Ligue 2 et risque une nouvelle descente à la fin de la saison. Alors que les Verts ont rendez-vous avec Laval ce mardi, Laurent Batlles a été questionné sur son avenir en conférence de presse. Le technicien s'est montré serein, malgré la crise sportive.

Laurent Batlles s'est offert un sursis. Grâce au point du match nul obtenu face à Caen vendredi dernier (1-1), le technicien a sauvé sa peau selon les informations du Progrès . mais sa situation reste extrêmement fragile.

Mercato - ASSE : Perrin réalise un mercato XXL, Batlles lui envoie un énorme message https://t.co/VWv3J1Kgby pic.twitter.com/sVNK6l7ek9 — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

Batlles en grand danger

L'ASSE est toujours lanterne rouge de Ligue 2, à six points du premier non relégable. La situation est tendue à Saint-Etienne et Laurent Batlles pourrait bien quitter son poste en cas de nouvelle déconvenue face à Laval ce mardi. En marge de cette rencontre, l'entraîneur de l'ASSE a répondu aux interrogations sur son avenir.

« Je ne me sens pas menacé »