Mercato - PSG : Star de la Coupe du Monde, il ne va pas échapper à Campos

Amadou Diawara

En plus de l'OM, le PSG serait également sur les traces d'Azzedine Ounahi, qui a fait forte impression lors de la Coupe du Monde au Qatar. D'ailleurs, le club de la capitale aurait d'ores et déjà bouclé le transfert de l'international marocain. Et heureusement pour Luis Campos, personne ne semblerait être capable de lui barrer la route sur ce dossier.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Pablo Longoria est un grand fan d'Azzedine Ounahi depuis de longs mois. Toutefois, le président de l'OM est soumis à une lourde concurrence sur ce dossier depuis la Coupe du Monde. En effet, plusieurs écuries européennes auraient été alertés par les performances d'Azzedine Ounahi au Qatar, et notamment le PSG.

Le PSG prépare une révolution pour 2023 https://t.co/F7l10pjBxh pic.twitter.com/z1twvlZ3Bn — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Le PSG a pris les devants pour Azzedine Ounahi

Selon les informations de Relevo , divulguées par Matteo Moretto, le PSG serait également sur les traces d'Azzedine Ounahi. D'ailleurs, Luis Campos serait sur le point de finaliser le transfert de l'international marocain pour une somme proche de 30M€, et ce, même si les offres ne manqueraient pas pour le milieu de terrain du SCO d'Angers.

Leeds et Almeria vont se casser les dents pour Ounahi