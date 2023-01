Mercato : Le PSG boucle le transfert d'une révélation de la Coupe du monde

Thibault Morlain

A 22 ans, Azzedine Ounahi a été la sensation de la dernière Coupe du monde avec le Maroc. Ses performances ne sont pas passées inaperçues et le joueur d'Angers a alors tapé dans l'oeil de nombreux clubs européens. Alors qu'on parlait dernièrement surtout d'un intérêt de l'OM et de Naples pour Ounahi, voilà qu'il pourrait rejoindre... le PSG.

Aujourd'hui à Angers, Azzedine Ounahi ne va pas s'éterniser du côté du SCO. En effet, grâce à son énorme Coupe du monde avec le Maroc, le milieu de terrain de 22 ans anime actuellement le marché des transferts. Comme le10sport.com vous l'a révélé, l'OM a pris des renseignements, mais toujours selon nos informations, dernièrement, c'est Naples qui avait l'avantage pour Ounahi.

Direction... le PSG ?

Finalement, c'est au PSG qu'Azzedine Ounahi pourrait poursuivre sa carrière. En effet, selon les informations de Matteo Moretto, journaliste pour Relevo , le club de la capitale viendrait de prendre l'avantage pour le joueur d'Angers. Et l'opération Ounahi pourrait d'ailleurs se boucler dans les prochains jours.

L'opération Ounahi annoncée à 30M€