Une star de Ligue 1 est annoncée à l’OM, son mercato est relancé

Andy Delort vers l’OM ? Ce fut l’un des tubes de l’été en 2021, mais il semblerait que Pablo Longoria ne veuille pas retenter sa chance. Annoncé sur le départ, Delort pourrait finalement rester à l’OGC Nice en raison de la position fragilisée de son entraîneur Lucien Favre avec qui le courant ne passerait plus. Favre aurait même été écarté selon L'Équipe.

Andy Delort aurait pu déposer ses valises à l’OM par le passé. En effet, pour rappel, l’ancien buteur de Montpellier était annoncé à l’Olympique de Marseille à l’été 2021. À savoir le moment où le président Pablo Longoria cherchait à injecter du sang neuf au sein du secteur offensif de l’OM. Finalement, Delort s’est engagé du côté de l’OGC Nice, mais pourrait ne pas s’y éterniser selon différents médias dont L’Équipe .

Longoria ne travaillerait pas sur le transfert de Delort

En effet, en raison de différends relationnels avec Lucien Favre, Andy Delort ne fermerait pas la porte à un départ de l’OGC Nice. Cependant, joint par L’Équipe , l’entourage de Pablo Longoria affirmait dernièrement que le président de l’OM ne cultiverait pas le désir de mettre la main sur Andy Delort en l’état lorsque certains médias comme Média Foot assure le contraire.

Favre écarté, coup de théâtre pour le mercato de Delort ?