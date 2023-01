Mercato - OM : Pablo Longoria tente bien un gros transfert en Ligue 1

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un avant-centre durant ce mercato hivernal, l'OM aurait ciblé une valeur sûre du championnat français. Le club marseillais aurait bien activé la piste menant à Andy Delort, le buteur de l'OGC Nice. Mais dans ce dossier, Pablo Longoria va devoir affronter la concurrence du FC Nantes d'Antoine Kombouaré.

A l'OM, le mercato hivernal est sur toutes les lèvres. Les dirigeants marseillais discutent régulièrement du recrutement et de la nécessité de recruter un avant-centre lors de ce mois de janvier. « C'est une option et on en a parlé. Il faut voir aussi comment le mercato évolue. Ce n'est pas facile de trouver un club qui renonce à un attaquant en janvier » avait déclaré Igor Tudor.

L'OM serait bien sur Andy Delort

Selon les informations de Média Foot, l'OM aurait bien lancé la piste Andy Delort, contrairement à ce qu'avaient annoncé des proches de Pablo Longoria dans les colonnes de L'Equipe. Le club phocéen apprécierait les qualités du buteur, en froid avec son entraîneur, Lucien Favre, à l'OGC Nice.

Le FC Nantes prêt à se mêler à la lutte

Auteur de 5 buts depuis le début de la saison, Andy Delort garde une belle côte en Ligue 1. En plus de l'OM, le FC Nantes le suit. Antoine Kombouaré espère relancer l'international algérien, qui pourrait bien changer d'air cet hiver.