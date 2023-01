Mercato - OM : Il voulait claquer la porte, tout est relancé

Guillaume de Saint Sauveur

Passé tout proche d’un départ de l’OM qu’il souhaitait quitter l’été dernier étant donné qu’il n’entrait pas dans les plans d’Igor Tudor, Bamba Dieng est en train de se relancer au sein du club phocéen. Et l’entraîneur croate affiche d’ailleurs sa satisfaction quant à l’état de forme de l’attaquant sénégalais.

Ce n’est plus un secret pour personne, Bamba Dieng était censé quitter l’OM lors du dernier mercato estival puisque sa direction en souhait plus de lui, et son transfert à l’OGC Nice avait d’ailleurs capoté à la dernière minute. Finalement, l’attaquant sénégalais retrouve peu à peu du temps de jeu après avoir été placardisé ces derniers mois par Igor Tudor à l’OM, et la situation s’est apaisée.

« Il est sur la bonne voie »

Dieng a encore marqué avec l’OM samedi en Coupe de France contre Hyères (2-0), et Tudor a évoqué son cas un peu spécial ce lundi en conférence de presse : « Quand un joueur marque à tous les matchs, un entraîneur ne peut être que content. Il est jeune mais sur la bonne voie », indique l’entraîneur de l’OM.

« Il doit être plus serein »