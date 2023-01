OM : Boudjellal a eu peur d'une catastrophe

Arnaud De Kanel

Réduit à 10 après l'expulsion d'Eric Bailly, l'OM a disposé de Hyères (0-2) en 32ème de finale de la Coupe de France. Sereins malgré le carton rouge reçu, les hommes d'Igor Tudor n'ont pas tremblé. Au vu du déroulé du match, Mourad Boudjellal, président du club varois, s'attendait d'ailleurs à ce que son équipe se fasse humilier par les Phocéens.

Un OM sérieux a évité le piège face à Hyères ce samedi. La magie de la Coupe de France n'aura pas opéré pour les Varois, dominés par les joueurs d'Igor Tudor pourtant réduits à 10 après l'expulsion d'Eric Bailly. En « tremblant à chaque minute », Mourad Boudjellal a eu très peur.

Un joueur de l'OM envoie son adversaire en réanimation, il va prendre cher https://t.co/4KjD1kIUkp pic.twitter.com/vgnnRAWo5h — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

«J’avais vraiment peur de la branlée»

« J’avais vraiment peur de la branlée, donc 2-0 ça va. Quand tu vois 1-0, 2-0, on ne sait jamais comment ça va se terminer… » a avoué Mourad Boudjellal dans Var Matin .

«On a été dignes»