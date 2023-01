OM : Boudjellal pousse un coup de gueule retentissant et prend une décision hallucinante

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 32ème de finale de Coupe de France entre FC Hyères et l'OM ne se déroulera pas au Toulon pour des raisons de sécurité selon la Fédération française de football. Finalement, le match aura lieu à Martigues ce samedi. Une décision, que ne digère pas Mourad Boudjellal, président de la formation varoise. L'équipe de National 2 pourrait même envoyer une équipe B.

« La fête est gâchée ». Président du FC Hyères, Mourad Boudjellal ne décolère pas après avoir appris la décision de la FFF. Opposé à l'OM en 32ème de finale de Coupe de France, le dirigeant avait proposé de recevoir la formation marseillaise à Toulon, au stade Mayol. Mais pour des raisons de sécurité, les organisateurs de la compétition ont refusé d'accéder à la demande de Boudjellal. Finalement, la rencontre aura lieu à Martigues.

▶️ Mercato - OM : Pablo Longoria veut boucler deux recrutements 👇 pic.twitter.com/XJZrkROZNH — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

« Je n’arrive pas à comprendre »

Invité à réagir au micro de RMC Sport , Boudjellal n'a pas caché sa colère. « Ce qui me vexe c’est qu’on ne puisse pas jouer ce match à Toulon, a déploré Mourad Boudjellal. C’est grave que dans le département du Var on ne puisse pas organiser un 32e de finale de Coupe de France de football face à une belle équipe de Ligue 1. Ça me paraît aberrant, je n’arrive pas à comprendre » a-t-il lâché.

Boudjellal exclut la possibilité d'un boycott

Alors qu'il avait, pendant un temps, envisagé un boycott, Boudjellal a confirmé la tenue de ce match. « Samedi, il faut qu’il y ait 11 personnes sur le terrain et il y aura 11 personnes sur le terrain… Après, on verra qui sera sur la pelouse. J’ai bien compris, en tant que président de ce club, que le boycott pouvait avoir des répercussions assez importantes pour l’avenir du club et je ne veux pas en être responsable » a-t-il confié. Mais selon l'ancien président du RCT, le FC Hyères devrait envoyer une équipe B pour défier l'OM.

Une équipe B envoyée pour défier l'OM ?