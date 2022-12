OM : Mourad Boudjellal lâche encore un gros coup de gueule

Thibault Morlain

Début janvier, l'OM affrontera le Hyères FC en Coupe de France. Mais pour le moment, on ne sait pas dans quel stade se jouera cette rencontre. Alors que Mourad Boudjellal avait pour objectif d'aller la disputer au stade Mayol, cela a été refusé pour des raisons de sécurité. De quoi mettre hors de lui Boudjellal, qui n'a pas hésité à lâcher un nouveau coup de gueule sur ce sujet.

Mourad Boudjellal va donc croiser prochainement le chemin de l'OM. Désormais président du club du Hyères FC, il sera donc opposé au club phocéen début janvier en Coupe de France. Une rencontre qui fait aujourd'hui énormément parler. La raison ? La volonté de Boudjellal de la jouer au stade Mayol. Une demande refusée pour des raisons de sécurité. Mais voilà que l'ancien patron du RCT ne compte pas en rester là. Ainsi, pour France Bleu , Mourad Boudjellal a annoncé sa volonté de déposer une requête contre l'État devant le tribunal administratif de Toulon.

« Il y a une véritable défaillance de l'Etat sur ce match »

Mourad Boudjellal s'est ensuite expliqué, poussant alors un coup de gueule à propos de cette situation autour du match entre Hyères et l'OM. « C'est un manque d'équité sportive, une perte de visibilité et une perte financière. Aujourd'hui, une des missions régaliennes de l'État c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Il y a une véritable défaillance de l'Etat sur ce match, d'autant que j'ai proposé de financer et qu'on m'a répondu qu'il n'y avait pas les effectifs », a d'abord expliqué Boudjellal, qui était donc prêt à payer de sa poche pour assurer la sécurité de cette rencontre. Le montant d'une telle dépense ? Plus de 100 000€ afin d'assurer la présence de plus de 2000 policiers.

« Ce que j'attends de l'État, c'est que les voyous ne gagnent pas »