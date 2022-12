OM : Tudor lui a fait vivre un calvaire, il s’explique

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Titulaire dans le onze d’Igor Tudor depuis de nombreuses semaines désormais, Leonardo Balerdi n’a pas connu que des moments faciles avec l’OM. Contre le LOSC, l’international argentin avait été remplacé à la 30ème minute sous les sifflets. Un épisode marquant que le défenseur marseillais n’est pas près d’oublier.

Et si Leonardo Balerdi réalisait enfin une saison pleine avec l’OM ? Très souvent critiqué, le défenseur central argentin est mieux depuis plusieurs semaines, lui qui s’est imposé dans le onze de départ d’Igor Tudor. Mais avant cela, Balerdi a connu des moments difficiles, dont un match à oublier contre le LOSC en début de saison.

Une sortie à la 30ème, sous les sifflets

Aligné d’entrée, Leonardo Balerdi avait récolté un carton jaune après seulement 5 minutes de jeu. Ensuite, Adam Ounas lui avait fait vivre un calvaire, l’international argentin avait même évité de concéder un penalty de justesse. En voyant la prestation difficile de son défenseur, Igor Tudor avait décidé de le sortir à la 30ème minute. Pire pour Leonardo Balerdi, le public du Stade Vélodrome l’a accompagné sous les sifflets. Pas idéal pour la confiance…

« C’était vraiment un jour difficile »