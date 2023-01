Son passage à l’OM a ruiné sa carrière

La rédaction

Libre depuis l'été dernier et la fin de son aventure à l’Aris Salonique, l'ancien attaquant de l'OM Kostas Mitroglou semble avoir tiré un trait sur le football professionnel. En effet, ce dernier s'est engagé au sein de Rheurdt-Schaephuysen, un club amateur allemand. L'objectif de son nouveau club est de se maintenir en Kreisliga A.

Si Kostas Mitroglou n'a pas officialisé sa retraite, l'ancien attaquant de l'OM, désormais âgé de 34 ans, s'est engagé au sein d'un club amateur allemand. Depuis son passage manqué à Marseille, il n'est jamais parvenu à relancer sa carrière alors qu'il était libre depuis l'été dernier.

Un passage à l'OM difficile

Recruté contre 15M€ en 2017 en provenance de Benfica, Kostas Mitroglou ne s'est jamais imposé au sein du club pensionnaire de Ligue 1. Souvent moqué pour son imprécision devant le but, ses prêts successifs à Galatasaray et au PSV Eindhoven n’ont pas été plus concluants. Depuis l'été dernier, il était libre après la rupture de son contrat par l'Aris Salonique.

Mitroglou rejoint un club amateur allemand