Payet en concurrence avec Mbappé, le vestiaire de l'OM tranche

Auteur d’un but exceptionnel la saison dernière face au PAOK Salonique, Dimitri Payet ne l’a pas oublié et le considère comme le plus beau de sa carrière. Nommé au prix Puskas, le Réunionnais peut compter sur le soutien de Cengiz Ünder, son coéquipier à l’OM… et passeur décisif sur ce but !

La saison dernière, Dimitri Payet inscrivait un but exceptionnel en Ligue Europa Conférence. Sur un corner tiré en retrait par Cengiz Ünder, le capitaine de l’OM reprenait de volée et allait trouver la lucarne. Un but magnifique qui a permis au club marseillais d’ouvrir le score contre le PAOK Salonique, avant de faire le boulot au match retour.

Payet nommé au prix Puskas

Pour Dimitri Payet, ce but est le plus beau de sa carrière. Un avis que doit surement partager le passeur, Cengiz Ünder. Nommé au prix Puskas, Payet a reçu un joli soutien : celui d’Ünder, son coéquipier à l’OM.

FIFA’s 11 nominees for the 2022 Puskás Award 💥 [THREAD]🇫🇷 Dimitri Payet (via @UEFAcom_fr) pic.twitter.com/zWc2pCFgrY — B/R Football (@brfootball) January 12, 2023

« J'espère que ce but sera élu but de la saison »