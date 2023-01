OM : Une catastrophe est annoncée pour Payet

Arthur Montagne

Depuis le début du mercato, l’OM a déjà été très actif en recrutant notamment Ruslan Malinovskyi, prêté avec option d’achat par l’Atalanta. Mais ce n’est pas tout puisque le club phocéen pourrait encore recruter deux joueurs offensifs. Et si Pablo Longoria arrive à ses fins, cela pourrait coûter cher à Dimitri Payet.

Entre les départs de Luis Suarez, prêté à Almeria, et de Gerson, de retour à Flamengo, sans oublier la grave blessure d'Amine Harit, absent jusqu'à la fin de la saison, l'OM a prévu de se renforcer cet hiver. Dans cette optique, Ruslan Malinovaskyi a débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'Atalanta. Mais ce n'est probablement pas terminé puisque d'autres renforts sont attendus à Marseille, notamment dans le secteur offensif, ce qui fait craindre le pire à Franck Conte pour Dimitri Payet.

«C’est un peu embêtant pour Payet»

« Une recrue milieu offensif ou 9? Je pense que c’est encore une fois que ce sera un problème pour Payet. D’ailleurs, dans les deux cas, et c’est un peu embêtant pour Payet. Moi, je fais partie des gens qui aiment voir Payet sur le terrain. Et surtout, je trouve que Payet montre une mentalité de plus en plus intéressante », lance le journaliste pour Football Club de Marseille avant d'en rajouter une couche.

«On avait tous peur qu’il vive mal sa saison»