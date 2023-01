Un gros nom de L1 arrive à Nantes, une décision retentissante est prise

La rédaction

Auteur d’un début de saison compliqué avec Nice, Andy Delort devrait s’éloigner de la Côte d’Azur dans les jours à venir. Et, malgré la venue de son complice en attaque Gaëtan Laborde, en provenance de Rennes lors du mercato estival, le natif de Sète serait sur le départ. D'ailleurs, Didier Digard ne l'a pas convoqué pour le dernier match de Ligue 1.

Après des débuts d’entraîneurs tonitruants avec une victoire 6 buts à 1 face à Toulouse en milieu de semaine, Didier Digard n’a pas réussi à confirmer. L'OGC Nice concedant le nul face à Reims (1-1).

Delort, le gros coup du FC Nantes ?

Le profil d’Andy Delort semblait plaire à Pablo Longoria. Mais après avoir officialisé la venue de Ruslan Malinivoskyi en provenance de l’Atalanta Bergame, l’avenir d’Andy Delort ne semblait pas s’inscrire avec le maillot olympien. D’autant que de nombreux journalistes avaient confirmé que l’ancien caennais ne rejoindrait pas les rangs de l’Olympique de Marseille.

Didier Digard met Andy Delort à l'écart