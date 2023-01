Affaire Anne Hidalgo : Quel nouveau stade pour le PSG ?

La rédaction

Depuis plusieurs semaines, le PSG est en guerre avec Anne Hidalgo pour le rachat du Parc des Princes. Alors que la maire de Paris refuse catégoriquement de céder le stade de sa ville, les hautes sphères rouge et bleu pensent à aller voir ailleurs. Selon vous quelle enceinte doit choisir le PSG ?

Désireux d'agrandir le Parc des Princes et d'emmagasiner plus de recettes, le PSG veut à tout prix être propriétaire de son stade. Toutefois, Anne Hidalgo ferme totalement la porte à cette option : « Très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. Il s’agit d’un patrimoine exceptionnel des Parisiens. Mais bien sûr qu’il faut accompagner le PSG dans son envie et son besoin de rénovation, d’augmentation de la capacité, de modernisation du Parc. Rappelons tout de même que le contexte est contraint. Une partie du stade se trouve sur le périph, donc on ne peut pas creuser », a affirmé la maire de Paris ce samedi. Un message qui n'est pas resté sans réponse.

Le Stade de France pour le PSG ?

En effet, le PSG a tenu à faire savoir à Anne Hidalgo qu'il se trouvera un nouveau stade s'il ne peut pas s'offrir le Parc des Princes. « Tout le monde est perdant dans la position prise par la maire. Le Paris Saint-Germain est maintenant obligé de trouver des options alternatives pour relocaliser le club, privant Paris d’un investissement majeur pour son attractivité. Ce n’est pas l’issue que le club, ni ses supporters, espérait » , a confié un porte-parole du club.

Direction Saint-Cloud ou Poissy ?

En cas d'échec définitif avec le Parc des Princes, le PSG songerait à déménager. Et la direction parisienne aurait déjà plusieurs options : le stade de France, l'hippodrome de Saint-Cloud ou encore migrer vers Poissy.



Mais selon vous, quel nouveau stade doit choisir le PSG ? A vos votes !