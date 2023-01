Une nouvelle nationalité pour un joueur du PSG

Pierrick Levallet

Arrivé en 2012 au PSG, Marco Verratti vit désormais depuis plus d'une décennie dans la capitale. L'Italien, parti très jeune de Pescara, a grandi et a construit une famille en France. Le joueur de 30 ans a d'ailleurs révélé qu'il était tombé amoureux de Paris dès son arrivée. Désormais, le milieu de terrain pense à obtenir la nationalité française.

La nationalité française pour Marco Verratti ?

« Obtenir la nationalité française ? J’ai grandi ici, j’ai construit une famille ici. Je suis arrivé, je n’étais encore qu’un adolescent. Aujourd’hui, je suis un homme. J’ai vécu ce passage important de ma vie, ici, en France » a notamment avoué Marco Verratti dans son entretien pour France Football .

Verratti va rester à Paris au moins jusqu’en 2026