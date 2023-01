Nouveau dérapage pour le PSG, il pousse un coup de gueule

La rédaction

Ce dimanche soir, le PSG s'est incliné face à sa bête noire, Rennes. Titularisé en pointe, Hugo Ekitike restait sur des bonnes performances, mais n'a pu empêcher la défaite parisienne face aux Bretons. Le jeune attaquant a confié sa frustration après la rencontre, mais ne se cherche pas d'excuse après ce nouveau faux pas en championnat.

Ces derniers temps, Hugo Ekitike a réalisé de bonnes performances, profitant du retour progressif des mondialistes, notamment de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Toutefois, ce dimanche soir, le jeune attaquant prêté par Reims n'a rien pu faire pour éviter la défaite parisienne face à Rennes. Malgré cette nouvelle défaite, le PSG reste leader du championnat, mais doit rapidement se ressaisir alors que le choc contre le Bayern Munich approche.

«Il faut qu’on se remette collectivement ensemble»

Après la défaite du PSG (0-1) contre Rennes, Hugo Ekitike s'est présenté au micro de Prime Video afin de livrer son analyse : « Il y a de la frustration quand on perd un match comme ça. Je pense qu’il a manqué un peu de tout. Il faut qu’on se remette collectivement ensemble, qu'on travaille plus, qu'on se remobilise pour les prochains matches », a expliqué le jeune attaquant, titulaire en attaque avec Neymar et Lionel Messi ce dimanche soir.

Mercato - PSG : Florentino Pérez lance déjà un appel à Mbappé https://t.co/naOAqT1fvs pic.twitter.com/3JdSdDbXuz — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

«Je ne pense pas que la Coupe du monde soit responsable de cette situation»