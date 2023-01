«Vends ta mère au Qatar», Pierre Ménès violemment pris à partie sur Twitter

Amadou Diawara

Alors que le PSG est au bras de fer avec Anne Hidalgo et la ville de Paris pour le Parc des Princes, Pierre Ménès a pris partie sur le sujet, lançant un avertissement à la maire sur les réseaux sociaux. Un post qui lui a valu les foudres d'un internaute.

Depuis plusieurs semaines, le PSG est à la lutte avec Anne Hidalgo et la ville de Paris. Alors qu'ils voudraient racheter le Parc des Princes - et ce, pour procéder à des travaux colossaux, notamment pour agrandir le stade - Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar sont confrontés à un mur. En effet, Anne Hidalgo a martelé qu'elle ne comptait pas vendre l'enceinte parisienne.

Vend ta mère au Qatar ! — Pierrick STEIN (@Stein75015) January 15, 2023

«Hidalgo crois sûrement que le PSG bluffe, elle ne va pas être déçue»

Sur son compte Twitter , Pierre Ménès a pris position sur ce bras de fer entre le PSG et Anne Hidalgo. Et selon lui, la maire de Paris va perdre ce duel face au club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. « (Anne) Hidalgo crois sûrement que le PSG bluffe (ndlr : en pensant à aller voir ailleurs). Elle ne va pas être déçue du voyage » , a-t-il posté dernièrement, avant de recevoir une réponse fracassante.

Hidalgo croit sûrement que le PSG bluffe. Elle va pas être déçue du voyage — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 14, 2023

«Vends ta mère au Qatar»