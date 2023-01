Il recale le PSG et s'explique après son transfert

La rédaction

Longtemps annoncé au PSG, l’attaquant ukrainien Mykhailo Mudryk a finalement signé un contrat de huit ans et demi avec Chelsea. Véritable révélation, notamment en Ligue des Champions, Mudryk avait vu son nom être évoqué dans de nombreux clubs, notamment en Premier League et au PSG. Tout juste transféré, Mykhailo Mudryk a justifié son choix de recaler tous ses prétendants pour Chelsea.

Les montants des transferts ne surprennent plus grand monde. 100M€, c’est la somme qu’a déboursé Chelsea pour s’attacher les services de la pépite ukrainienne de 22 ans, Mykhailo Mudryk. Et ce dernier explique pourquoi il a rejoint Chelsea.

« Je suis très heureux de signer à Chelsea »1

Sur les réseaux sociaux du club londonien, Mykhailo Mudryk a déclaré être très heureux de signer à Chelsea. Si on a longtemps cru que le jeune ukrainien se dirigerait vers Arsenal, c’est finalement dans un autre club londonien, Chelsea, qu’il a signé. Si le PSG avait longtemps lorgné l’ancien joueur du Shakhtar Donetsk, ce dernier a tourné le dos au club parisien.

Zidane arrive au PSG, il a déjà préparé deux cadeaux pour Mbappé https://t.co/NwAYXQZ7uc pic.twitter.com/u78DCg1aNV — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

« Un projet très intéressant »