Mudryk, Bosz, Messi… Toutes les infos mercato du 8 octobre

Publié le 8 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Luis Campos s'attaque à un nouveau crack

Pas entièrement satisfait du dernier mercato estival du PSG, Luis Campos est toujours à la recherche du moindre renfort pour Christophe Galtier. Et pour ce qui est du secteur offensif, le Portugais aurait coché un nouveau nom. En effet, selon les informations de Média Foot , Mykhailo Mudryk serait dans le viseur du PSG. A 21 ans, le crack offensif fait forte impression avec le Shakhtar Donetsk et cela plairait donc au club de la capitale.



PSG : Après le Barça, une nouvelle menace apparaît pour Messi

L'avenir de Lionel Messi est au coeur de toutes les rumeurs. Actuellement au PSG, l'Argentin devrait recevoir une proposition pour prolonger. Mais un départ est aussi possible, lui qui pourrait être libre en fin de saison. Et alors qu'un retour au FC Barcelone est évoqué, cela ne serait pas la seule option pour Messi. Selon les informations de Goal , plusieurs clubs de MLS aux Etats-Unis seraient intéressés.



OL : Bosz lâche une énorme mise au point sur son avenir

Suite au match nul de l'OL contre Toulouse (1-1), l'avenir de Peter Bosz est à nouveau remis en question. Après la rencontre, l'entraîneur de l'OL s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet, expliquant alors : « Comme entraîneur, je vois toujours de l'espoir. C'est moi qui gère l'équipe, qui s'entraîne avec eux, qui parle avec eux. Et le moment où je ne verrai plus ça, c'est moi-même qui irait voir le président et qui dirait : Président, on ne peut pas continuer ».



