Mercato - OL : Aulas sur le point de prendre une décision retentissante dans ce dossier brûlant ?

Publié le 8 octobre 2022 à 16h15 - mis à jour le 8 octobre 2022 à 16h18

Pierrick Levallet

En grande difficulté ces dernières semaines, l’OL n’y arrive plus. Le club rhodanien enchaîne les désillusions et n’a plus connu le succès depuis le 3 septembre dernier. De quoi remettre l’avenir de Peter Bosz en question. Alors qu’il ne ferait pas l’unanimité au sein de son groupe, l’OL songerait à s’en séparer définitivement.

Depuis quelques semaines, l'OL n’y arrive plus. Le club rhodanien n’a plus renoué avec le succès depuis sa large victoire 5-0 contre Angers le 3 septembre dernier et pointe donc à la 7e place de la Ligue 1. Même ce vendredi, les hommes de Peter Bosz n’ont été en mesure de rapporter que le point du match nul face à Toulouse. De quoi remettre l’avenir du Néerlandais en question.

Mercato - OL : Bosz lâche une énorme mise au point sur son avenir https://t.co/Ps0lVui5UM pic.twitter.com/xqcGnL5fv9 — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

L’OL pense au départ de Bosz

Selon les informations de RMC Sport , l’OL réfléchirait à se séparer de Peter Bosz suite au match nul face à Toulouse ce vendredi. Le club rhodanien en est à cinq matchs sans la moindre victoire, une chose inacceptable aux yeux de la direction lyonnaise. D’ailleurs, le technicien néerlandais ne ferait pas vraiment l’unanimité dans le groupe de l’OL.

«Je ne pense pas que tout soit clair pour tout le monde»