Mercato - OL : Bosz lâche une énorme mise au point sur son avenir

Publié le 8 octobre 2022 à 11h30

Arnaud De Kanel

Encore accroché sur sa pelouse face à Toulouse (1-1), l'OL est en pleine crise sportive. Le premier homme pointé du doigt n'est autre que le coach Peter Bosz. Pour autant, le Néerlandais souhaite encore continuer car il estime avoir le soutien de son vestiaire. Le message est envoyé à Jean-Michel Aulas.

A l'instar de la saison passée, l'OL n'y arrive pas. Les Rhodaniens ont été rejoints au score ce vendredi soir par Toulouse, enchaînant un cinquième match sans la moindre victoire. De fait, Peter Bosz serait sur la sellette. Mais Jean-Michel Aulas semble encore lui donner du crédit et le Néerlandais entend bien en profiter. Il démissionnera uniquement s'il ressent que son vestiaire ne le suit plus.

« L'espoir est toujours là »

Malgré un nouveau match sans victoire et un accroc face à un promu, Peter Bosz ne se précipite pas. En conférence de presse d'après-match, il se dit déçu mais garde espoir : « On le sait, les joueurs l'ont déjà montré, on peut mieux faire en équipe. Il faut mieux faire. L'espoir est toujours là. La deuxième mi-temps était mieux que la première. Mais à la maison, on doit gagner contre Toulouse donc on est très déçus. » Persuadé que son vestiaire adhère encore à sa méthode, il entend continuer l'aventure avec l'OL.

Bosz ne veut pas quitter l'OL