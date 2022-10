Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'étonnante raison derrière ce transfert de Luis Campos

Publié le 8 octobre 2022 à 09h30

Thomas Bourseau

Au vu des activités multiples disponibles à Paris, Achraf Hakimi s’est considérablement laissé tenter par les évènements entourant le monde de la monde dont il est fan. Alerté par le rythme de vie du Marocain, Luis Campos aurait fait le choix de le mettre sous pression sur le plan sportif au PSG, ce qui expliquerait entre autres le recrutement de Nordi Mukiele.

Du haut de ses 23 ans, Achraf Hakimi fait déjà partie des grands noms à son poste de latéral droit, bien qu’il excelle plus en tant que piston. Et ce n’est pas son ami Kylian Mbappé qui affirmera le contraire. En effet, sur son compte Twitter la saison passée, lors d’une grosse performance de l’international marocain avec sa sélection, Mbappé avait affirmé qu’Hakimi était à ses yeux le meilleur latéral droit du monde. Cependant, au fil des semaines, les performances d’Achraf Hakimi ont été jugées en déclin.

La direction du PSG alertée par la vie active d’Hakimi en dehors des terrains

Et cela ne serait pas vraiment anodin. L’Équipe souligne notamment un nombre de centres par match qui a grandement diminué depuis son époque à l’Inter (3,2 en moyenne) pour seulement 1,7 la saison passée et 0,8 depuis le début de l’exercice. Outre son irritation du manque de combinaisons sur le couloir droit, Achraf Hakimi s’est pris au jeu de la vie parisienne, lui qui est un féru de mode. Et cette attirance pour ce domaine aurait alerté la direction du PSG la saison dernière selon L’Équipe tout en s’interrogeant sur l’état d’esprit dans lequel Hakimi se trouvait par rapport à ses obligations sportives envers le PSG.

Mercato - PSG : Après Skriniar, Campos veut s'attaquer à une pépite https://t.co/10E1vViPDE pic.twitter.com/vKu1cZH8ju — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

Pour mettre Hakimi sous pression, Campos est allé chercher Mukiele