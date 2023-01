Neymar : «Le plus gros flop de l'histoire du football»

Thibault Morlain

Ce dimanche, le PSG a de nouveau connu la défaite, cette fois face à Rennes (1-0). Une rencontre lors de laquelle les hommes de Christophe Galtier ont proposé une pale prestation, à commencer notamment par Neymar. Pas dans son match, le numéro 10 du match a vu les critiques se multiplier à l'issue du match. Et Daniel Riolo n'y a pas été pas quatre chemin...

En début de saison, Neymar était excellent avec le PSG. Avec des statistiques exceptionnelles, le Brésilien portait le club de la capitale. Mais voilà que cela est un peu plus difficle pour lui depuis le retour de la Coupe du monde. Cela a encore été le cas ce dimanche face à Rennes. Décevant, Neymar a provoqué la colère de Daniel Riolo au micro de RMC .

Neymar, le « flop » du PSG

Et le consultant n'a pas hésité à remettre en question l'investissement du PSG pour Neymar, acheté pour 222M€ en 2017. « Est-ce qu'on se rend compte que Neymar, au niveau du recrutement et du salaire, c'est le plus gros flop de l'histoire du football ? », a lâché Daniel Riolo.

« Je ne vois pas de plus gros flop »