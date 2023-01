Neymar se retrouve au coeur d'un coup de gueule inattendu

Arnaud De Kanel

Le club anglais de Chelsea vient de frapper un énorme coup en chipant à Arsenal le crack ukrainien Mykhaylo Mudryk. Souvent comparé à Neymar pour ses similitudes dans le jeu avec le Brésilien, l'ailier de 22 ans veut en finir avec ce surnom. Sûr de lui, il estime être un joueur à part.

Le mercato hivernal bat son plein. S'il est assez calme côté PSG, ce n'est pas le cas à Chelsea. Après avoir recruté Benoit Badiashile et Joao Felix, les Londoniens viennent d'officialiser la venue de Mykhaylo Mudryk. Courtisé par le rival Arsenal, il a signé pour 8 ans et demi avec les Blues contre un chèque hallucinant de 100M€ dont 30M€ de bonus. Le jeune ailier ukrainien a poussé un coup de gueule suite aux comparaisons dont il fait l'objet avec Neymar.

Neymar retrouve Mbappé et Messi, grosse frayeur au PSG https://t.co/xEselmfpuO pic.twitter.com/eG8vaLcQpV — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

Mudryk, le «Neymar ukrainien»

Depuis ses débuts en pro, Mykhaylo Mudryk est surnommé le « Neymar ukrainien ». Tout comme l'attaquant du PSG, il dispose d'une palette technique exceptionnelle. Aussi flatteur que soit le compliment, le nouveau joueur de Chelsea ne veut plus en entendre parler.

Mudryk, c'est Mudryk