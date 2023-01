Le Qatar veut quitter Paris, un proche de Macron débarque

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On le sait depuis plusieurs semaines, le PSG cherche à racheter le Parc des Princes, propriété de la Ville de Paris. Mais ce samedi soir, Anne Hidalgo a confirmé que l'enceinte parisienne ne devrait pas changer de main, poussant le Qatar à envisager d'autres options. Ancien Maire de Poissy et Député des Yvelines, Karl Olive a envoyé sa candidature.

A de nombreuses reprises ces dernières semaines, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole pour interpeller la Ville de Paris, propriétaire du Parc des Princes. Le président du PSG souhaite racheter l'enceinte pour pouvoir apporter des changements au stade, mais aussi pour obtenir plus de recettes. Le dirigeant qatari n'a eu de cesse d'interpeller Anne Hidalgo, la Maire de Paris. Et ce samedi soir, elle a répondu clairement à Nasser Al-Khelaïfi.

La Ville de Paris ne vendra pas le Parc des Princes

Lors d'un entretien accordé au Parisien , Anne Hidalgo a confirmé qu'elle n'avait pas l'intention de vendre le Parc des Princes. « Le Parc des Princes n’est pas à vendre, a déclaré la maire de Paris face aux lecteurs du Parisien. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. Il s’agit d’un patrimoine exceptionnel des Parisiens » a-t-elle confié. Une décision que regrette le PSG.

Le PSG envisage un déménagement

« Il est très décevant d'entendre que la Maire de Paris veut déloger le Paris Saint-Germain et ses supporters du Parc des Princes tout en ajoutant des dizaines de millions d'euros à la charge des contribuables parisiens pour maintenir la structure d’un stade qui a plus 50 ans et a besoin d’une rénovation complète » a réagi le PSG, qui envisage désormais de quitter la capitale.

« Si nous pouvons rendre service… »