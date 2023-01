Mercato - PSG : La signature qui rendrait fou Riolo

La rédaction

Après deux saisons au PSG, Lionel Messi pourrait prolonger son passage dans la capitale. Les deux parties sont en effet en discussion pour un nouveau bail qui semble inéluctable au fil des jours. De quoi faire bondir le journaliste Daniel Riolo, ironisant sur les plans du club de la capitale après la défaite contre Rennes.

Alors qu’il fêtera ses 36 ans en juin prochain, Lionel Messi pourrait prolonger son séjour au PSG pour au moins une saison supplémentaire. L’Argentin est en effet en discussion avec la direction parisienne, et comme vous l’a indiqué le10sport.com, le PSG est confiant à l’idée de conserver son septuple Ballon d’Or. Ce qui ne plaît pas à tout le monde.

« Mais, je ne sais pas, donne-lui 20 ans ! »,ironise Riolo concernant Messi

Après la défaite du PSG sur la pelouse de Rennes (0-1), Daniel Riolo a pesté contre la probable prolongation de Lionel Messi. « On est en train de réfléchir si on va prolonger Messi et Ramos ? Mais, je ne sais pas, donne-lui 20 ans ! Prolonge Messi de 20 ans et puis tu lui donnes une loge et il viendra quand il sera grand-père au stade avec les petits-enfants », ironise le journaliste, également très remonté contre Neymar.



Daniel Riolo balance sur Neymar