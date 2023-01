Mercato - OM : Une «offre mirobolante» pour Guendouzi, il mérite mieux

La rédaction

Matteo Guendouzi agite le mercato hivernal de l'OM. L'international français est courtisé par Aston Villa et le club anglais serait même prêt à débourser 40M€ pour recruter le milieu de terrain. Toutefois, il ne semble pas convaincu par ce projet et viserait de plus grosses écuries, notamment en Premier League.

« J’ai lu comme vous les informations dans la presse. Il n’y a pas de conversation entre clubs, on n’a reçu aucune offre. Je ne sais pas si ça discute avec l’entourage du joueur. C’est que de la spéculation », expliquait Pablo Longoria en conférence de presse au sujet de l'intérêt d'Aston Villa pour Matteo Guendouzi. Si le président marseillais semblait agacé, c'est que le milieu de terrain français est un joueur fondamental du système de jeu d'Igor Tudor, et que son départ serait un gros coup dur sportivement, malgré une opération financière conséquente.

Guendouzi pas emballé par Aston Villa

Selon les dernières informations de Foot Mercato , Matteo Guendouzi ne serait pas vraiment emballé par l'idée de rejoindre Aston Villa. Seulement 11e de Premier League et loin des places qualificatives pour la Ligue des champions, ce club de milieu de tableau ne présente pas un projet sportif suffisamment ambitieux pour le milieu de terrain de l'OM. En revanche, financièrement, l'OM pourrait réaliser une énorme opération puisqu'Aston Villa serait prêt à débourser 40M€ selon RMC Sport.

Zidane au PSG, l'OM pose un gros problème https://t.co/cKVjGp6q41 pic.twitter.com/oilmYuHcWS — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

Guendouzi vise plus haut