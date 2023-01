Ventes : Chiffres fous évoqués pour l’OM

Arnaud De Kanel

Réputé pour réaliser de très belles affaires sur le mercato dans le sens des arrivées, Pablo Longoria est bien plus en difficulté lorsqu'il s'agit de vendre, en atteste le départ libre de Boubacar Kamara l'été dernier. Mais cet hiver, l'OM a très bien vendu Gerson et pourrait récupérer deux autres énormes chèques.

Lors du denier mercato estival, Frank McCourt avait réclamé des ventes au président de l'OM Pablo Longoria. Chose à laquelle avait échoué l'Espagnol, toujours pas convaincant lorsqu'il s'agit de récupérer de jolies sommes. Cet hiver, il a déjà réalisé une grosse opération avec Gerson et il pourrait en boucler deux autres.

Gerson, la belle affaire de l'OM

En froid avec Igor Tudor, Gerson voulait urgemment quitter l'OM. Immédiatement, il donnait sa préférence à son ancien club, Flamengo. Or, le club brésilien n'a pas les mêmes finances qu'un club européen et le scénario catastrophe se dessinait pour l'OM. En effet, comme nous vous le révélions en exclusivité, Flamengo proposait uniquement 12M€ pour le milieu de terrain. Et cette fois-ci, Pablo Longoria n'a pas cédé et il a obtenu ce qu'il voulait. D'après nos informations, l'OM a touché un chèque de 15M€ qui devrait monter jusqu'à 20M€ grâce à des bonus. Lancé, Pablo Longoria n'a peut-être pas dit son dernier mot.

Balerdi et Guendouzi : l'OM veut toucher le jackpot