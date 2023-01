Mercato : Le PSG peut provoquer un coup de tonnerre

La rédaction

Le PSG a l’habitude depuis 2013 d’être un acteur principal dans le football européen. Que ça soit durant le mercato ou dans les compétitions, l’Europe a les yeux rivés sur lui. Et le match qui l’attend en huitièmes de finale de la Ligue des Champions en fait partie. Le club de la capitale affrontera le Bayern Munich, pour le choc de ces huitièmes de finale. Et en cas de qualification, le PSG pourrait bien provoquer un coup de tonnerre : l'éviction de Julian Nagelsmann.

Les coachs du PSG et du Bayern jouent gros en Ligue des Champions. Christophe Galtier pourrait être sur la sellette et voir Zinédine Zidane le remplacer en cas de contreperformance sur la scène européenne. Et de l’autre côté, Julian Nagelsmann serait dans le même cas.

Celui qui perd est viré ?

C’est l’incroyable information révélée par TZ , média en ligne spécialisé sur le Bayern Munich. Ils évoquent la possibilité pour Julian Nagelsmann d’être au centre des discussions quant à un potentiel départ. En effet, l’entraîneur allemand de 35 ans serait conscient qu’en cas d’élimination, il pourrait être licencié par le club bavarois.

Mercato - PSG : Florentino Pérez lance déjà un appel à Mbappé https://t.co/naOAqT1fvs pic.twitter.com/3JdSdDbXuz — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

Un gardien pour sauver la tête de Nagelsmann ?

Avant de jouer ces rencontres prévues le 14 février et le 8 mars prochain, la priorité numéro 1 de Julian Nagelsmann serait de recruter un gardien. Manuel Neuer s’étant gravement blessé au ski après l’élimination de l’Allemagne en Coupe du Monde. Ainsi, ce recrutement paraît nécessaire pour pouvoir affronter plus sereinement les meilleurs attaquants du monde dans un mois.