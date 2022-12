PSG : Une incroyable nouvelle tombe pour le choc face au Bayern Munich

Si tous les regards sont actuellement tournés vers le Qatar pour la Coupe du monde, prochainement, la saison va reprendre ses droits avec notamment la Ligue des Champions. Un choc entre le PSG et le Bayern Munich est notamment prévu en huitièmes de finale. Et voilà qu’une énorme nouvelle est tombée du côté des Bavarois.

Une fois n’est pas coutume, le PSG et le Bayern Munich vont se retrouver en Ligue des Champions. Cette fois, c’est en huitième de finale que les deux équipes s’affronteront. Un choc européen très attendu étant donné les forces en présence de chaque côté. Mais voilà que du côté du Bayern Munich, il faudra faire avec un grand absent : Manuel Neuer.

Alors que Sadio Mané est incertain pour la rencontre face au PSG, Manuel Neuer est lui déjà forfait. Parti en vacances suite à l’élimination de l’Allemagne à la Coupe du monde, le portier du Bayern Munich s’est cassé la jambe. Neuer l’a annoncé ce samedi : sa saison est terminée.

❗ Manuel Neuer broke his leg while on holiday and underwent surgery. His season is over! pic.twitter.com/ReU8ohswQW