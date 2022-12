PSG : La folle anecdote de Mauricio Pochettino sur Kylian Mbappé

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino a, l’espace d’une année et demie, eu Kylain Mbappé sous ses ordres au PSG. Après cette expérience et quelques mois d’inactivité, Pochettino est revenu sur sa collaboration avec Mbappé en livrant de croustillantes anecdotes sur son implication tactique.

Entre les mois de janvier 2021 et mai 2022, Mauricio Pochettino a pu avoir sous ses ordres Neymar ainsi que Kylian Mbappé. Dès les premières semaines du désormais ex-entraîneur du PSG, on sentait un lien fort qui unissait l’attaquant et le technicien argentin. En atteste la déclaration de Pochettino après la victoire du Paris Saint-Germain au Camp Nou en 1/8ème de finale de Ligue des champions en février 2021 (4-1). Alors que Pochettino ne s’était jamais imposé au Camp Nou en tant qu’entraîneur, Mbappé lui avait promis en amont qu’il offrirait la victoire à son coach.

«Kylian aime parler de tactique et comprendre le jeu»

Aujourd’hui sans club, Mauricio Pochettino a publié une chronique dans The Athletic ce jeudi dans laquelle il explique la soif d’apprendre de Kylian Mbappé et sa curiosité tactique. « Kylian aime aussi regarder le football et parler de football. Parfois, les joueurs qui ont autant de talent ne s'intéressent pas tellement à la tactique, à l'organisation et à la façon dont les équipes jouent. Ils sont plus concentrés sur les buts ou les actions extraordinaires. Mais Kylian aime parler de tactique et comprendre le jeu » .

«Kylian m'envoyait des messages pour me demander ce que je pensais de telle ou telle situation tactique»