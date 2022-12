Equipe de France : Un Anglais prévient Mbappé, il reçoit une énorme réponse chez les Bleus

La rédaction

L'équipe de France affronte ce samedi (20h) l'Angleterre en quart de finale de Coupe du monde. Un choc au sommet entre deux favoris pour le titre tandis que le match sera animé par un duel explosif entre Kylian Mbappé et Kyle Walker. Le défenseur de Manchester City aura fort à faire face au crack de Bondy, et ce dernier s'estime prêt à stopper les assauts du Français. Pour autant, Youssouf Fofana ne semble pas si convaincu.

Auteur d'un doublé en huitièmes de finale face à la Pologne, Kylian Mbappé a encore impressionné toute la planète football. En Angleterre, le joueur parisien est plus craint que jamais tandis que Kyle Walker sera l'adversaire direct de l'attaquant durant la rencontre.

Walker met la pression sur Mbappé...

Et ces derniers jours en conférence de presse, le joueur de Manchester City a d'ailleurs annoncé la couleur pour son duel avec Kylian Mbappé, n'hésitant pas à mettre la pression sur l'attaquant du PSG. « Les matches que j’ai joués contre lui vont m’aider, c’est certain. C’est un joueur fantastique, la tâche ne va pas être facile, c’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur. Je sais ce que j’ai à faire pour l’arrêter, je ne me sous-estime pas. Je l’ai déjà joué, j’ai affronté de nombreux autres grands joueurs aussi », lançait Kyle Walker devant les médias.

... Fofana lui répond !