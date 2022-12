Coupe du monde 2022 : Henry futur sélectionneur de la Belgique ? La réponse

Thibault Morlain

Suite au fiasco de la Belgique à la Coupe du monde 2022, Roberto Martinez a annoncé qu'il ne continuerait pas en tant que sélectionneur des Diables Rouges. Son successeur est désormais recherché et le nom de Thierry Henry, qui était l'un de ses adjoints, a notamment été évoqué. Et voilà qu'en Belgique, on a donné des indices sur l'identité du futur sélectionneur.

La Belgique n'aura donc pas réussi à passer les poules au Qatar. Suite à ce fiasco à la Coupe du monde, Roberto Martinez avait alors lâché une grande annonce : il ne continuera pas comme sélectionneur des Diables Rouges. « Oui, c'était mon dernier match avec les Diables Rouges. Quoi qu’il arrive, ça allait être la fin. L’élimination en phase de groupe ne change rien. J'ai pris la décision juste avant le début du Mondial », expliquait-il.

L'option Thierry Henry

La question est donc maintenant de savoir qui sera le prochain sélectionneur de la Belgique. Un rôle qui pourrait pourquoi pas revenir à Thierry Henry, lui qui était jusqu'à présent dans le staff de Roberto Martinez. Le nom du Français a en tout cas circulé pour prendre les commandes de la Belgique ces derniers jours...

Un entraîneur étranger pour la Belgique