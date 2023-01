Mbappé fait des caprices, le PSG obligé de craquer sur le mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Kylian Mbappé s’était plaint de son positionnement de pivot à la pointe de l’attaque du PSG, ce problème pourrait bientôt être résolu. Le club de la capitale ciblerait un attaquant pouvant évoluer dans ce rôle, de quoi libérer encore un peu plus l’international français.

Christophe Galtier avait été clair, il n’y aura aucune arrivée cet hiver s’il n’y a pas de départ. Sauf rebondissement de dernière minute, Pablo Sarabia devrait quitter le PSG et s’engager avec Wolverhampton. Un transfert qui devrait donc amener du renfort au sein du club de la capitale.

Un pivot recherché

D’après les informations de GOAL , confirmées par Abdellah Boulma, le PSG serait en quête d’un attaquant de pointe pouvant jouer en pivot. Ce qui devrait faire les affaires de Kylian Mbappé, lui qui s’était plaint de jouer dans ce rôle en octobre dernier. # PivotGang avait lâché l’attaquant du PSG en story Instagram , quelques jours seulement après avoir allumé la mèche avec l’équipe de France.

Le PSG va recruter un fils de ? https://t.co/pn3LaP061v pic.twitter.com/t8AQdFSTb1 — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Mbappé s’était plaint de son positionnement