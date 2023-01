Miracle, le PSG a trouvé 10M€ !

Arthur Montagne

Jeudi, le PSG sera à Riyadh pour y affronter une sélection des meilleurs joueurs d’Al-Hilal et Al-Nassr. Une rencontre qui ne va pas arranger les affaires parisiennes sur le plan sportif, compte tenu de son positionnement dans le calendrier. En revanche, d'un point de vue économique, le PSG va faire une très belle affaire.

Par le biais d'un communiqué, le PSG a confirmé sa traditionnelle tournée hivernale dans le Golfe. « Les joueurs s’envoleront le 17 janvier pour Doha, puis se rendront à Riyadh, en Arabie Saoudite, pour jouer contre une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr. Le match aura lieu au stade King Fahd de Riyadh le 19 janvier. A l’issue du match, l’équipe rentrera à Paris », pouvait-on lire. Et cela va rapporter gros.

10M€ pour le match en Arabie Saoudite

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , ce match amical face à une sélection des meilleurs joueurs d’Al-Hilal et Al-Nassr devrait rapporter 10M€ au PSG. Il faut dire que tous les fans de football sont déjà excités à l'idée de voir s'affronter Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et l'Arabie Saoudite n'a donc pas lésiné sur les moyens.

Un chèque qui sera le bienvenu pour le PSG

On comprend donc mieux pourquoi le PSG tenait absolument à honorer sa présence en Arabie Saoudite au cœur d'un calendrier déjà démentiel. Le chèque de 10M€ sera effectivement le bienvenu pour les finances du club de la capitale qui accuse un déficit de 370M€.