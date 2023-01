Cristiano Ronaldo discute au PSG et organise un transfert

Alors qu’il a récemment bouclé son arrivée dans les rangs du club saoudien d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a peut-être ouvert la voie à d’autres grands noms évoluant en Europe. Keylor Navas, cantonné à un rôle de doublure de luxe au PSG, pourrait prochainement le rejoindre et échange déjà avec l’attaquant portugais.

Après avoir résilié son contrat avec Manchester United en pleine Coupe du Monde avec le Portugal, Cristiano Ronaldo n’a pas tardé à retrouver un challenge sur le marché des transferts. CR7 a finalement opté pour une destination surprenante puisqu’il a rejoint les rangs d’Al-Nassr, en Arabie Saoudite, avec un contrat pharamineux évalué à 200M€ par an. Des chiffres qui donnent le tournis, mais également des idées à d’autres joueurs sur le marché en Europe… et notamment au PSG.

Ces dernières heures, le quotidien espagnol MARCA a en effet révélé que la direction d’Al-Nassr avait entamé les démarches pour essayer de recruter au plus vite Keylor Navas (36 ans), le gardien costaricien sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG. L’ancien joueur du Real Madrid évolue dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma en tant que doublure de luxe depuis le début de la saison, et tente donc de trouver une porte de sortie lui offrant davantage de temps de jeu. Al-Nassr apparaît donc comme une option crédible pour Navas, et Cristiano Ronaldo a un rôle à jouer dans cette opération.

